Николаев отметил юбилей свадьбы с женой и дочкой в розовом кадиллаке

https://static.news.ru/photo/fc9610ae-b601-11ea-81fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Певец и композитор Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой отметил десятилетний юбилей свадьбы. На своей официальной странице в социальной сети музыкант опубликовал праздничное семейное фото в розовом кадиллаке.

Глава семьи на снимке сидит за рулём автомобиля. Проскурякова расположилась на пассажирском сидении. Дочь Вероника уселась слева от папы, на голове девочки красуется корона. Кадиллак к празднику украсили воздушными шарами.

Настроение — праздничное! Всем прекрасного дня! — написал Николаев в Instagram.

Комментарии к посту оставила телеведущая Лариса Гузеева. Она выразила свои эмоции от фотографии с помощью «сердечка». Жена музыканта оставила в комментариях символический смайл.

Брак с Проскуряковой для Николева — третий по счёту. Первой женой композитора была его одногруппница Елена Кудряшева. Их союз существовал с 1978 по 1991 год. У Николаева и Кудряшевой есть дочь Юлия, которой сейчас за 40 лет. Второй брак композитора был заключён с певицей Наташей Королёвой. Пара была вместе с 1992 по 2001 год. Николаев и Проскурякова поженились в 2010 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, жена музыканта опубликовала в своём Instagram видео, на котором она танцует под музыку своего возлюбленного. Однако подписчики негативно отреагировали на пост звезды, назвав её колхозницей.