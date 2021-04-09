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Невестка Орбакайте порадовала поклонников откровенным фото

14:58, 10 апреля 2021
Алёна Краснова Алёна Краснова Фото: instagram.com/alenaakrasnova

Супруга Никиты Преснякова опубликовала в сторис Instagam очередную пикантную фотографию.

На снимке Алёна Краснова позирует в чёрных джинсах и кожаной куртке, надетой на голове тело. Девушка распахнула верх и прикрыла грудь рукой.

Настроение такое сегодня, — отметила она в подписи к фото.

В предыдущем сторис модель танцевала под музыку, демонстрируя поклонникам стройную фигуру.

Как писал NEWS.ru, Краснова отпраздновала день рождения. Своё 24-летие модель с супругом решила отметить в Майами. Накануне девушка поделилась пикантным видео с заокеанского отдыха. В ролике Алёна позирует на террасе на фоне заката в откровенном топе, открывающем упругую грудь. В руках модель держит книгу.

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