Невестка Орбакайте порадовала поклонников откровенным фото

Фото: instagram.com/alenaakrasnova

Актриса Агата Муцениеце провела прямую трансляцию в Instagram со своими подписчиками, в которой решила обсудить вопросы астрономии. Фанатов звезды смутила эмоциональность артистки, они заподозрили, что она находилась не совсем в адекватном состоянии.

Во время трансляции Муциниеце предстала в белой одежде и с распущенными волосами. Актриса рассказала поклонникам, что отчётливо видит каждую звезду. При этом создавалось впечатление, что она вот-вот расплачется. Они образуют...