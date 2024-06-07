«Не смешите»: Распутина о свадьбе с возлюбленным после 24 лет отношений Маша Распутина не готова идти в ЗАГС после 24 лет отношений с бизнесменом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина

60-летняя Маша Распутина призналась, что не намерена выходить замуж за бизнесмена Виктора Захарова, с которым живет уже 24 года. Гостья программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым также рассказала, что замуж хотела раньше, но возлюбленный был женат, а развелся официально только в прошлом году.

Распутина и Захаров познакомились в 1999 году. У Маши тогда уже была дочь от Владимира Ермакова. В 2000 году артистка родилась еще одну дочь. Сейчас бизнесмен хочет оформить брак с певицей, но она категорически против.

Ой, мама родная, не смешите мои уши. Какая свадьба? Никогда этого не будет! Я что вам, девочка? Если он хочет, пусть женится, мне это не надо! Когда я хотела, тогда и надо было, а сейчас уже время прошло, — заявила Распутина.

Также она призналась Корчевникову, что Виктору с ней не просто.

Я думаю, что ему тяжело со мной, все-таки тяжело объять необъятное. Все-таки 24 года вместе, это большой срок, — сказала артистка.

Ранее Распутина официально заявила, что возвращается на сцену. Во время программы «НЕОПРА, блин!» она сообщила, что возобновляет свою концертную деятельность. Также вернуться намерена и Лада Дэнс. Она даже открыла новую компанию, которая будет заниматься исполнительским искусством и изданием песен.