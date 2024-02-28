«Не надо хоронить»: Иосиф Пригожин об «отмене» Леонида Агутина Продюсер Пригожин: не стоит «отменять» Агутина из-за того, что он молчит об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru призвал «не хоронить» Леонида Агутина из-за его молчания и неопределенной позиции относительно СВО. Он добавил, что Агутин — талантливый музыкант и таких, как он, мало осталось в стране.

Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов, — заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что Леонид Агутин, по его мнению, входит в топ-5 самых востребованных в России артистов, он до сих пор собирает стадионы.

Леонид Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине, лишь один раз он отметил, что является патриотом. В марте 2022 года его жена Анжелика Варум опубликовала в своем блоге пост с осуждением СВО. Певица заявила, что мир «движется прямиком в ад», и призвала политиков сесть за стол переговоров. Она даже не появилась на концерте Агутина в Москве в честь его 55-летия. Музыкант объяснил это болезнью супруги и опроверг слухи о том, что она переехала на ПМЖ в США.

Ранее отец певца Николай Агутин заявил, что его сын живет с ним на подмосковной даче, но видятся они не часто из-за большой занятости Леонида. Николай Агутин сказал, что Анжелика Варум также живет в России.