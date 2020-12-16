«Не был готов»: сын Шепелева начал задавать трудные вопросы

https://static.news.ru/photo/78535b6a-3fba-11eb-afc0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что ведёт дневник, куда записывает значимые события из жизни сына Платона. Недавно там появились записи с вопросами мальчика к своему отцу.

Как признался шоумен, формулировки у ребёнка довольно сложные, и он часто сам не знает, как ответить на некоторые вопросы.

Шепелев сделал вывод, что Платон, судя по всему, заинтересовался зарубежным роком.

Вот топ самых смешных вопросов, к которым я не был готов. Все они около музыкальные. 3. Элтон Джон муж или жена? 2. В следующем году, когда мне будет 8, у меня наконец будет голос хриплым как у Курта Кобейна? И наконец. 1. У Фредди Меркюри даже сейчас чёрные подмышки? — написал ведущий на своей странице в Instagram.

Шепелев признался, что к таким вопросам он не был готов.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, его мать Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. Уже не первый год он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности. Недавно ребёнка возлюбленной он назвал дочкой.

Как передавал NEWS.ru, в ноябре ведущий впервые в соцсетях опубликовал романтичный снимок с Тулуповой. В кадре пара обнимается, влюблённые смотрят друг на друга.