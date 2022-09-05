В последнее время звезды стали снижать ценник на свои выступления на частных мероприятиях, сообщает KP.RU. Это связано с тем, что обеспеченные люди стали предпочитать им кавер-группы и выпускников телешоу «Голос», которые могут петь весь вечер за меньший гонорар, поэтому многие российские исполнители урезали свои вознаграждения на 30%. Так, например, ведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев сократили свои гонорары почти в полтора раза.

Модные ведущие частных мероприятий Иван Ургант и Дмитрий Нагиев раньше провели бы вашу свадьбу примерно за 4 млн рублей, а теперь — согласятся и за 3 млн рублей, а иногда и за 2,5 млн рублей в зависимости от условий (место, время, дата, постоянный или нет заказчик), пишет издание.

Один из самых востребованных ведущих Андрей Малахов свой гонорар (от 3,5 млн рублей) не стал снижать, столько же за проведение мероприятий платят и Ксении Собчак. Ведущие Лера Кудрявцева и Игорь Верник за свою работу берут от 2,5 млн рублей.

На корпоративах, свадьбах и прочих мероприятиях часто выступают известные российские музыканты. Среди них — Баста, Григорий Лепс и Стас Михайлов, их гонорары которых начинаются от 4-5 млн рублей. У Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Дмитрия Билана выступления стоят от 2,5-3 млн рублей, а такие звезды, как Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки Интернешнл», Наташа Королева требуют гонорар не менее 2 млн рублей.

Также издание со ссылкой на менеджера известного свадебного агентства сообщила о тренде на отказ от выступлений Максима Галкина и Валерия Меладзе. По словам источника, у кого-то из заказчиков не совпадает с ними политическая позиция, другие же не хотят раздражать важных гостей на свадьбе. Тем не менее, артисты не остались совсем без заказов, но их стало значительно меньше.

Ранее в Тбилиси отменили концерты поддерживающих Украину Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени». Как сообщалось в открытом письме сервиса по продаже билетов Biletebi.ge, адресованном Министерству культуры Грузии, артисты не смогут выступить во Дворце спорта из-за проводимых в концертном зале ремонтных работ. В сервисе посчитали, что отмена выступлений имеет политический контекст.

 

 