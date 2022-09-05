Названы гонорары российских звезд за выступления на частных мероприятиях Ургант и Нагиев сократили свои гонорары за проведение мероприятий почти в полтора раза

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев

В последнее время звезды стали снижать ценник на свои выступления на частных мероприятиях, сообщает KP.RU. Это связано с тем, что обеспеченные люди стали предпочитать им кавер-группы и выпускников телешоу «Голос», которые могут петь весь вечер за меньший гонорар, поэтому многие российские исполнители урезали свои вознаграждения на 30%. Так, например, ведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев сократили свои гонорары почти в полтора раза.

Модные ведущие частных мероприятий Иван Ургант и Дмитрий Нагиев раньше провели бы вашу свадьбу примерно за 4 млн рублей, а теперь — согласятся и за 3 млн рублей, а иногда и за 2,5 млн рублей в зависимости от условий (место, время, дата, постоянный или нет заказчик), — пишет издание.

Один из самых востребованных ведущих Андрей Малахов свой гонорар (от 3,5 млн рублей) не стал снижать, столько же за проведение мероприятий платят и Ксении Собчак. Ведущие Лера Кудрявцева и Игорь Верник за свою работу берут от 2,5 млн рублей.

На корпоративах, свадьбах и прочих мероприятиях часто выступают известные российские музыканты. Среди них — Баста, Григорий Лепс и Стас Михайлов, их гонорары которых начинаются от 4-5 млн рублей. У Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Дмитрия Билана выступления стоят от 2,5-3 млн рублей, а такие звезды, как Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки Интернешнл», Наташа Королева требуют гонорар не менее 2 млн рублей.

Также издание со ссылкой на менеджера известного свадебного агентства сообщила о тренде на отказ от выступлений Максима Галкина и Валерия Меладзе. По словам источника, у кого-то из заказчиков не совпадает с ними политическая позиция, другие же не хотят раздражать важных гостей на свадьбе. Тем не менее, артисты не остались совсем без заказов, но их стало значительно меньше.

Ранее в Тбилиси отменили концерты поддерживающих Украину Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени». Как сообщалось в открытом письме сервиса по продаже билетов Biletebi.ge, адресованном Министерству культуры Грузии, артисты не смогут выступить во Дворце спорта из-за проводимых в концертном зале ремонтных работ. В сервисе посчитали, что отмена выступлений имеет политический контекст.