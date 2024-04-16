Названа суперпопулярная группа 1980-х, которую стоит послушать молодежи Музкритик Бабичев: российской молодежи стоит послушать хиты Modern Talking

Фото: Stefan Hesse/dpa/Global Look Press

Modern Talking

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил в разговоре с NEWS.ru, что российской молодежи понравились бы хиты немецкой поп-группы Modern Talking, ставшей суперпопулярной в 1980-е. Он объяснил, что творчество Томаса Андерса и Дитера Болена необходимо правильно подать в Сети.

Будет ли Modern Talking слушать молодежь в дальнейшем? Смотря, под каким соусом подать. Если завирусить их треки в соцсети, показать, что под них можно снимать классные видосики, то, думаю, все возможно. Если спустя годы делают кавер-версии, значит это хит. Сложно забыть композицию, когда она у тебя на слуху, новые артисты делают свои версии. Звучат до сих пор Cheri, Cheri Lady, Brother Louie, You're my heart, you're my soul. Коллектив по-любому всегда будет с нами, — добавил Бабичев.

До этого Бабичев заявил NEWS.ru, что участие финской рок-группы The Rasmus в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году стало для них позором. По его словам, скорее всего, музыканты таким образом хотели напомнить о себе и прорекламировать новый альбом.

Ранее сообщалось, что подопечная российской певицы Пелагеи на шоу «Голос. Дети» Эден Голан представит Израиль на конкурсе «Евровидение-2024» в Швеции. В финале отборочных туров она исполнила песню I Don«t Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложниками, похищенным ХАМАС. Голан родилась в Израиле, но выросла и начинала свою творческую карьеру в России. На родину певица вернулась около двух лет назад.