Подопечная Пелагеи на шоу «Голос. Дети» Эден Голан представит Израиль на конкурсе «Евровидение-2024» в Швеции, пишет Times of Israel. В финале отборочных туров она исполнила песню I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложниками, похищенным ХАМАС. Девушка родилась в Израиле, но выросла и начинала свою певческую карьеру в России. На родину она вернулась около двух лет назад.