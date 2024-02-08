Подопечная Пелагеи представит Израиль на Евровидении Финалистка шоу «Голос. Дети» Эден Голан представит Израиль на Евровидении-2024

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Солистки группы Cosmos Girls Саша Гинер, Эден Голан и Ева Лепс (слева направо)

Подопечная Пелагеи на шоу «Голос. Дети» Эден Голан представит Израиль на конкурсе «Евровидение-2024» в Швеции, пишет Times of Israel. В финале отборочных туров она исполнила песню I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложниками, похищенным ХАМАС. Девушка родилась в Израиле, но выросла и начинала свою певческую карьеру в России. На родину она вернулась около двух лет назад.

Я родилась в Израиле и чувствую себя здесь по-настоящему как дома. Нет ничего, что могло бы взволновать меня больше, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении, — сказала она со сцены.

В 2015 году Голан принимала участие в отборе на конкурс «Детское Евровидение — 2015» от России, но в финале заняла пятую строчку. В 2018 году артистка попала в команду Пелагеи в пятом сезоне «Голос. Дети» и даже дошла до финала, но уступила Рутгеру Гарехту, который и стал победителем. После этого девушка некоторое время пела в российской группе COSMOS girls, продюсируемой Григорием Лепсом.

Ранее стало известно, что Украину на Евровидении в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура. Музыкальный конкурс пройдет в шведском Мальме 7–11 мая.