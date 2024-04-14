Названа сумма гонорара Пугачевой за концерт в Израиле Алена Блин: Пугачева получит около 5 млн за каждый концерт в Израиле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева проведет гастрольный тур в честь своего 75-летия. Примадонна даст серию концертов в Израиле и Прибалтике. За каждый концерт звезда просит €50 тысяч, что в переводе на рубли около 5 млн, сообщила журналистка Алена Жигалова в ролике на YouTube-канале «Алена, блин!»

Сумма по российским меркам весьма скромная. К примеру, Полина Гагарина берет от 7 до 9 млн, а концерт Григория Лепса может стоить от 6 до 8 млн рублей. Даже Стас Михайлов, которого недавно обругала Примадонна, получает больше. Его гонорар за выступление составляет около 20 млн рублей, — сказала Алена Блин.

Также журналистка напомнила, что Пугачева когда-то была самой высокооплачиваемой певицей страны. Ее гонорар за часовое выступление составлял €300–350 тысяч. Это примерно от 30 до 35 миллионов рублей, отметила она.

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.