Названа стоимость выступления Орбакайте на закрытых концертах в России Mash: стоимость закрытого концерта Кристины Орбакайте в России составляет €50 тысяч

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщил, что закрытый концерт певицы Кристины Орбакайте в России обойдется в €50 тысяч или около 5 млн рублей. Отмечается, что артистка готова приезжать в РФ на корпоративы.

Mash выяснил, что если организаторы не уточняют конкретную площадку для вступления, то представители Орбакайте настаивают на проведении концерта в Турции. Однако если клиенты категорически отказываются от концерта в Турции, то команда Орбакайте отвечает согласием на приезд в Россию. Деньги просят передавать наличными, а за перевод средств попросят 10% комиссии.

Орбакайте на протяжении нескольких лет живет в США. В феврале 2022 года она выступила против проведения военной операции на Украине.

В апреле Орбакайте выпустила песню «Алла будет петь». Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что трек полностью соответствует стилистике, в которой работает мать артистки Алла Пугачева. При этом он отметил, что Орбакайте обычно выпускает немного другую музыку.

Бабичев также отметил, что выпуск песни совпал с началом давления на семью певицы и ее сына. 12 апреля стало известно, что общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить певицу и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.