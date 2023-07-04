Названа новая причина резкого ухудшения здоровья Мадонны Daily Mail: Мадонна игнорировала признаки болезни ради подготовки к мировому турне

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

64-летняя американская певица Мадонна могла оказаться в отделении интенсивной терапии после заражения бактериальной инфекцией, потому что «игнорировала признаки болезни». Исполнительница хита Vogue продолжала репетиции по шесть дней в неделю для подготовки к своему мировому туру Celebration, несмотря на длительное недомогание, пишет Daily Mail.

Источник из близкого окружения певицы сообщил изданию о проблемах со здоровьем, которые появились у Мадонны задолго до госпитализации. По его словам, артистка «проигнорировала» признаки недомогания, чтобы продолжить репетиции тура Celebration, посвященного 40-летию творческой деятельности.

Члены команды артистки сообщили, что 12-часовые репетиции проводились по шесть дней в неделю.

Она была истощена [до госпитализации] и некоторое время не чувствовала себя хорошо на все 100% процентов, готовясь к туру. Она неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять своих поклонников и делать то, что другие до нее не делали, — сообщил источник Daily Mail.

Врачи обнаружили у Мадонны острую бактериальную инфекцию, однако уже через несколько дней ее выписали домой, так как ее состояние стабилизировалось.

Мадонна долгое время была очень занята и не заботилась о себе. Она просто продолжает доводить себя до предела, — пояснил другой источник издания.

Мировой тур Мадонны должен был начаться 15 июля и продлиться семь месяцев до конца января 2024 года, однако из-за болезни исполнительницы выступления перенесли на неопределенный срок. Представители певицы не сообщили, когда Мадонна сможет вернуться на сцену, пообещав поклонникам, что будут «делиться более подробной информацией, как только станет возможно».

Поклонники призывают сократить количество концертов с 84 и учесть, что Мадонне уже 64 года.

Этот график был бы изнурителен даже для самых молодых и сильных артистов. Более 70 концертов по всему миру — это экстремально, — заявил инсайдер Daily Mail.

Ранее стало известно о плохом состоянии Мадонны после выписки из больницы. Издание TMZ со ссылкой на источники в близком окружении певицы рассказало о том, что она не вставала с постели, ее «неудержимо рвало», а инфекция все еще наносила удары по ее здоровью, несмотря на терапию. До этого Мадонна более месяца боролась с лихорадкой, которая предшествовала госпитализации, и держала это в секрете от всех.