Назван известный российский певец, которому фонограмма спасла жизнь Продюсер Бабичев рассказал, как фонограмма спасла концерт заболевшего Майданова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Был случай, когда фонограмма спасла певца Дениса Майданова в критической ситуации во время концерта в Минске, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Отмечается, что артист приехал в столицу Белоруссии очень заболевшим.

В какой-то момент организаторы поняли, что певец рискует не выступить, объяснил продюсер. По его словам, из-за этого пришлось срочно искать фониатора и делать экстренные заливки для «реанимации» голоса исполнителя.

Конечно, о полностью живом выступлении речи не шло. Фонограмма позволила артисту не отменить концерт день в день, за несколько часов, когда зрители уже начали приходить, а все-таки с честью выйти из ситуации, — отметил Бабичев.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что концерты под фонограмму являются обманом зрителя, поэтому российских артистов, выступающих под запись, могут обязать «маркировать» особым образом анонсы своих выступлений.

Он подчеркнул, что парламентарии готовы рассмотреть соответствующий законопроект в 2024 году. Он добавил, что организовать концерт с использованием фонограммы стоит гораздо дешевле, чем использовать живой звук, поэтому и цена билетов на такие шоу должна быть ниже.