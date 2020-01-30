https://static.news.ru/photo/9314cf56-42ea-11ea-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва заинтересовалась криотерапией, процедуры которой позволяют омолодить кожу и серьёзно улучшить здоровье. Певица опубликовала в Instagram снимок на фоне крио-камеры.

Королёва интересуется у фанатов, проходили ли они когда-нибудь такую процедуру. Сама артистка сообщила, что будет проходить процедуру лечения холодом. На фотографии она предстаёт в сером топе, с маской на лице и зимними наушниками.

@koroleva_star

Какую процедуру будет проходить звезда 90-х, она не уточнила. Но известно, что криотерапия эффективна в качестве профилактики ожирения и улучшения обменных процессов в организме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Наташа Королёва показала, как весело встретила Новый год на даче в подмосковном Крекшино. Она исполнила задорную песенку про деда Мороза в паре с Владимиром Винокуром.