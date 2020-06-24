Наталья Фриске набила огромную татуировку тигра на ягодице

https://static.news.ru/photo/ebe6c1be-b614-11ea-8d19-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: friske_natalia/instagram.com

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья исполнила свою двухгодичную мечту и набила на ягодице огромное тату с изображением тигра. Процесс создания татуировки она оценила как «восемь часов слёз» и выложила видео из салона на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Фриске, идея именно такого изображения на ягодице была придумана два года назад. Девушка сказала, что обратилась к мастеру, в котором была уверена — он точно сделает крутой эскиз. В итоге, как заметила сестра покойной певицы, так и получилось.

По признанию девушки, она не ожидала, что сможет выдержать весь процесс набивания тату — так это было больно. Первые четыре часа из почти восьми Фриске просто «лезла на стену».

Хотела уже на середине сбежать, но мастер меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы. Иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли, но, когда видишь результат, забываешь сразу всё, что было, — написала сестра Жанны Фриске в Instagram.

Девушка попросила своих подписчиков не осуждать её за такое тату. Но этот призыв не остановил пользователей Сети. Многие в комментариях к посту Фриске написали, что «в старости ей будет стыдно такое носить» и что она «будет об этом жалеть». Однако среди её подписчиков всё же в большинстве оказались те, кто положительно отреагировал на новый рисунок на ягодице Фриске.

Известная певица Жанна Фриске скончалась пять лет назад после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Её сестра Наталья тоже пыталась стать исполнительницей и выступала в группе «Блестящие». Карьера на сцене не задалась, и девушка открыла в столице свой салон красоты.

Как ранее передавал NEWS.ru, сестра Жанны Фриске продемонстрировала в Instagram результаты очередной пластической операции. С каждым разом Наталья всё больше становится похожей на сестру-певицу.

Но в этот раз поклонники сравнили родственницу звезды с Ириной Шейк. На фото мастер макияжа позирует на своём рабочем месте в чёрном платье и с красной помадой на губах.