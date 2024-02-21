Наталия Гулькина вспомнила, как боялась оголяться на сцене Певица Гулькина: солистки «Миража» боялись носить короткие юбки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталия Гулькина

Бывшая солистка группы «Мираж», звезда 90-х, певица Наталия Гулькина рассказала, что в молодости очень стеснялась носить на сцене откровенные наряды. По ее словам, это только начинало входить в моду. Надевать юбку выше колен в то время считалось постыдным, поделилась она в интервью MK.RU.

Мы не сильно оголялись в те времена, хотя Светлана [Разина] была более раскрепощенная, более бесстрашная на сцене. У меня поначалу тряслись поджилки, я свои декольте постоянно задирала вверх, когда на сцене стояла, мне казалось, что грудь выглядывает. Юбка у меня была ниже колен — нравы-то все равно были другие, — вспомнила она.

По ее словам, именно Разина убедила ее в том, что артисты задают моду, которой затем следуют другие. Певица призналась, что впервые решилась надеть топ и оголить живот лишь спустя полтора года после того разговора.

Ранее Гулькина заявила, что полностью отказалась от употребления алкоголя. Исполнительница объяснила это нежеланием страдать от головных болей утром, а также стремлением сбросить лишние килограммы. Гулькина также призналась, что перешла на правильное питание.