Гулькина призналась от какого порока смогла отказаться восемь месяцев назад Наталия Гулькина полостью отказалась от алкоголя восемь месяцев назад

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталия Гулькина

59-летняя экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина на пресс-конференции телеканала ММТВ заявила, что полностью отказалась от употребления алкоголя восемь месяцев назад, пишет ProZvezd.info. Исполнительница объяснила это нежеланием страдать от головных болей утром, а также стремлением сбросить лишние килограммы, отмечает издание. Гулькина также призналась, что перешла на правильное питание, говорится в сообщении.

Я полностью отказалась от спиртного. Уже месяцев восемь вообще ничего не употребляю. Просто не хочу: наступил такой момент. Отпало желание и все. Мне, конечно, постоянно предлагают: «Наташ, давай выпьем». Я отвечаю: «Ребят, мне и так весело». Я не могу объяснить, чем вызван мой отказ от алкоголя. Я не получаю удовольствия, наверное. Выпьешь, утром будет плохо. Ну, и зачем это нужно? — пояснила артистка.

Гулькина также рассказала, что уже давно ест много зелени, индейку и лосось на пару с брокколи. Певица считает, что здоровое питание помогает ей сохранять форму.

Ранее Гулькина заявила, что Пугачева, по ее мнению, не является незаменимой. Певица предположила, что «бывшую Примадонну возвели в этот ранг ее высокие покровители» с помощью пиар-технологий и статей в прессе, где «все бесконечно писали и говорили о том, что она единственная, неповторимая и нет ей равных». По ее мнению, на российской эстраде было и остается огромное количество достойных исполнительниц. Гулькина привела в пример Ольгу Кормухину, Ирину Понаровскую, Ани Лорак.