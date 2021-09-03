«Нашу семью оболгали»: вдова Арцибашева потребовала закрыть «Пусть говорят»

Новый сезон на российском телевидении начинается со скандалов. На Первый канал и ток-шоу «Пусть говорят» подала в суд вдова продюсера Владимира Арцибашева (брата известного актёра Сергея Арцибашева) Анжела Хачатурьян и их общие дочери Анна и Ксения. Родственницы покойного утверждают, что ведущий Дмитрий Борисов и гости студии оклеветали их, и требуют закрыть шоу. Первое судебное заседание состоялось 31 августа, слушания перенесли на 8 сентября. Почему разгорелся скандал и постигнет ли «Пусть говорят» участь китайских ток-шоу, которые Национальное управление радио и телевидения страны признало безнравственными и решило закрыть, узнал NEWS.ru.

Нашу семью оболгали в телешоу «Пусть говорят». Из уст участников и ведущего Дмитрия Борисова прозвучало, я цитирую дословно: «Хачатурьян вымогала у него (Владимира Арцибашева. — NEWS.ru) деньги», «Дети проматывали его (Владимира Арцибашева. — NEWS.ru) состояние», «... это не его (Владимира Арцибашева. — NEWS.ru) дочери» и так далее, — рассказала нам Анжела Хачатурьян. «Пусть Дмитрий Борисов отвечает в суде»

Владимир Арцибашев с женой и дочерьми личный архив Анжелы Хачатурьян

Со слов Хачатурьян, неизвестная ей Юлия Борисова приехала на съёмки ток-шоу в инвалидной коляске, представилась любовницей покойного Арцибашева и пожаловалась: якобы именно вдова продюсера из мести устроила на неё покушение и сделала инвалидом.

Я никогда прежде не слышала об этой женщине и считаю её подставным персонажем. По неизвестной мне причине она обвинила меня в настоящем преступлении. Пусть отвечает в суде вместе с Первым каналом и с ведущим Борисовым, — изложила свою позицию вдова продюсера.

Сумма иска семьи Владимира Арцибашева к Первому каналу составляет 10 миллионов рублей.

Я намерена добиваться не только финансовой компенсации, но и закрытия передачи, — подчеркнула Хачатурьян в разговоре с NEWS.ru.

На Первом канале инцидент пока официально не комментируют. В приватном разговоре с NEWS.ru продюсеры признались, что пытаются добиться мирового соглашения, условия которого не имеют права разглашать.

Владимир Арцибашев с дочерьми Анной и Ксенией личный архив Анжелы Хачатурьян

Телешоу неожиданно стали красной тряпкой и для Анастасии Макеевой. Хотя ещё недавно актриса была частным гостем телестудий вместе с новым, четвёртым мужем Романом Мальковым и его старшим сыном Андреем. Больше Макеева в ток-шоу не участвует.

Уважаемые коллеги Макеевой Анастасии и друзья! <...> Семью Анастасии и Романа атакует программа «Прямой эфир» и готовят снимать очередную грязь <...> Просим очень не принимать участие в эфирах, спасибо, — обратились к друзьям актрисы её представители со страницы личного Instagram звезды.

После предыдущих эфиров Анастасию в Интернете начали травить хейтеры — за то, что она якобы увела из семьи отца четверых детей Малькова. Скандал сильно ударил по здоровью актрисы, рассказала NEWS.ru знакомая Анастасии Макеевой, журналист и телеэксперт Антонина Саврасова-Абрамова.

Сколько платят героям телевизионных ток-шоу

«Пусть говорят», «Прямой эфир» и другие телевизионные ток-шоу часто оказываются в центре скандалов. Самыми громкими становятся случаи, когда во лжи и клевете авторов программ обвиняют звёзды. Есть те, кто зарекается приходить в студию к Дмитрию Борисову, Андрею Малахову и Борису Корчевникову даже за деньги. Так, по информации NEWS.ru, актрису Ирину Купченко настойчиво приглашали в «Судьбу человека с Борисом Корчевниковым» и обещали солидное денежное вознаграждение.

Ирина Купченко irina.kupchenko.fan/instagram.com

Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего, — признался NEWS.ru сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит народная артистка РСФСР.

Со слов собеседника NEWS.ru, когда ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников вёл «Прямой эфир» (до Андрея Малахова), то посвятил одну из программ смерти Сергея Ланового (умер в 2013 году. — NEWS.ru) — сына Ирины Купченко и Василия Ланового. Эфир получился скандальным. Для Ирины Петровны, переживавшей тогда тяжёлый период в жизни, та программа стала ножом в спину, рассказали нам друзья актрисы. Они утверждают, что Купченко не простила Корчевникова до сих пор.

Многие годы не соглашается участвовать в современных ток-шоу и диктор ЦТ Светлана Жильцова.

В своём возрасте считаю неправильным светиться в эфире. Я на пенсии, всё, что хотела сказать зрителям, уже сказала за десятилетия своей работы на телевидении, — объяснила позицию в беседе с NEWS.ru легендарный диктор.

В кулуарных беседах редакторы программ подтвердили NEWS.ru слухи о гонорарах в три миллиона рублей для некоторых звёздных героев. По их словам, одними из самых рейтинговых за последние четыре года стали ток-шоу о «внебрачном сыне» актёра Спартака Мишулина Тимуре Еремееве и разводе Армена Джигарханяна. Также зрителей впечатлила болезнь экс-жены Андрея Аршавина Алисы в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Неизменно высокие рейтинги у передач о любовном треугольнике той же Анастасии Макеевой: программы о ней смотрят миллионы и на Первом, и на «России 1», и на НТВ.

Тимур Еремеев timureremeev/instagram.com

Самая рейтинговая на телевидении тема сегодня — это раздел звёздного наследства. На втором месте скандальные свадьбы, разводы и «кто от кого родил». На третьем — «загадочная смерть известного человека», — перечисляет в беседе с NEWS.ru телеэксперт Антонина Саврасова-Абрамова.

Евгений Петросян идеально подошёл бы на роль героя ток-шоу: в его жизни случился и скандальный развод с Еленой Степаненко, и брак с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, и рождение ребёнка, напоминает Антонина. Несколько вечеров подряд в студиях федеральных каналов имя Петросяна, что называется, склоняли на все лады. Сам он не пришёл ни в одну из программ.

Ну и пусть говорят. Евгений Ваганович, кстати, не обижается, понимая законы жанра. Отшучивался: мол, если обсуждают, значит, я знаменит, — передал NEWS.ru слова юмориста автор большинства его выступлений, писатель Георгий Териков.

Надо ли запрещать программы Малахова, Борисова и Корчевникова?

Научный сотрудник института имени В. П. Сербского, клинический психолог и постоянный эксперт эфиров Первого канала Ольга Коротина-Гессе в беседе с NEWS.ru считает, что телешоу могут быть полезны для массового зрителя.

Посочувствовали бывшей жене Романа Малькова, поругали «разлучницу Макееву» — сбросили отрицательные эмоции. И живут дальше. Люди публичные изначально понимают и принимают эти правила игры, — говорит специалист.

Кардинально иной точки зрения придерживается Мария Шукшина. Актриса часто говорит о безнравственности подобных передач и о необходимости их запрета на государственном уровне. При этом мама Марии Лидия Федосеева-Шукшина, младшая сестра Ольга и дочь Анна в ток-шоу довольно частые гости.

Между прочим, телевидение помогло в критичной ситуации — когда Лидия Николаевна потеряла квартиру в Новой Москве. Благодаря в том числе огласке ей удалось вернуть квадратные метры в свою собственность, — поделилась с NEWS.ru адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Телевизионные редакторы признались нам, что им ежедневно поступают сотни звонков со всей страны. Простые зрители просятся в эфир: многодетные мамы, пенсионеры, жители отдалённых деревень хотят вынести на экран свои проблемы и добиться реакции различных ведомств.

Мария Шукшина Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Однако у социальных тем крайне низкие рейтинги. Зрители ждут именно звёздных историй, звёздного белья...

Телевидение — это зеркало жизни. Какая жизнь, такое и телевидение. Что нужно менять раньше — программы или мир вокруг себя, и тогда ТВ само изменится, став добрее Чебурашки? Вопрос риторический, — размышляет в разговоре с NEWS.ru актёр, режиссер, теле- и кинопродюсер Денис Кирис.

Вдова продюсера Арцибашева считает, что менять надо сначала телевидение. Пусть даже с помощью суда. А наказывать рублём не только канал и персонально ведущего Дмитрия Борисова, но и участников передачи, и конкретных продюсеров и редакторов, позволивших клеветнической, по её мнению, информации прозвучать в эфире на всю страну.

Правда, стоит признать: Анжела Хачатурьян далеко не первая, кто решил подать в суд на производителей ток-шоу. Никому из её предшественников не удавалось добиться закрытия скандальных программ — этот вопрос находится прежде всего в компетенции руководства телеканалов. Быть может, каждому из нас всё-таки стоит начать с изменения мира вокруг себя?