«Наложат арест»: Бородин пообещал закрыть бизнес Вайкуле в России Бородин: на счета бизнеса Вайкуле в России могут наложить арест

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале пообещал латвийской певице Лайме Вайкуле скорое закрытие ее бизнеса в России. По его словам, исполнительница с партнером разработала схему своего выхода из компании, но, по сути, продолжает получать прибыль. Бородин уверен, что силовики смогут отследить это в ходе тщательной проверки.

Уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, ваш партнёр вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ. Вот тогда вы меня еще вспомните не раз, — заявил Бородин.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года Вайкуле передала свою долю в компании LAIMALUKSS LATVIA Шираку Мамедову. Бородин отметил, что в действительности ничего подобного не произошло и компанией владеют те же лица, что и раньше. Это значит, что исполнительница продолжает зарабатывать деньги в РФ после того, как отреклась от всех связей со страной.

Отмечается, что выручка компании не превышает 300–400 млн рублей в год, а чистая прибыль при этом составляет несколько тысяч рублей. Тем не менее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить российский бизнес Вайкуле.