Шоу-бизнес

Нагиев похвалился идеальным торсом и пожаловался на возраст

05:24, 02 июля 2020
Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев опубликовал видео в обнажённом по пояс виде. Актёр идёт по коридору, взмокший от пота, фигура ниже пояса скрыта от зрителя, чтобы добавить некую интригу.

Ролик подан в замедленной съёмке, что придаёт ему больший эффект. Однако, Нагиев снизил градус сексуальности и в своей манере сделал пост самокритичным. Фоном к записи звучит песня «поздно-поздно, ничего не вернуть назад, ничего не сделать уже», а сам актёр в записи к ролику жалуется на возраст.

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Нагиев отпускает шуточки насчёт любовных утех, сетуя, что перебор может превратить его «в отруби». Звезда просит посоветовать ему «какой-нибудь» реабилитационный центр, а зрители меж тем гадают: то ли Нагиев вышел из спортзала, то ли встал из постели после любовных игр.

Его жалобы на годы поклонники восприняли не более, как забавную шутку. «Дмитрий, вы — глыба! Центры реабилитации оставьте Джигану», «Брутальность зашкаливает», пишут Нагиеву в комментариях фанатки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев впервые заговорил о своей возлюбленной. Он утверждает, что супруга стала для него настоящим другом.

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