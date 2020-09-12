Надя Ручка из «Блестящих» рассказала о своих многодневных запоях

https://static.news.ru/photo/6d8849ba-f64b-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Надя Ручка Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала о том, как чуть не спилась, когда ей было 19 лет. Певица пережила непростой период в жизни, на неё было совершено нападение.

Запои продолжались на протяжении девяти месяцев, призналась артистка в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Я пила, был у меня такой период в жизни. На меня было совершено нападение. В 19 лет. У меня не было друзей. Не было людей, которые могли бы помочь. Я одна приехала тогда в Москву учиться. Я не хотела звонить родителям и рассказывать о своих проблемах, — рассказала Ручка.

По словам исполнительницы, она могла неделями не выходить из дома, а разговаривать с людьми могла только под воздействием алкоголя.

Я открывала рот и не могла без алкоголя слова сказать. Даже не пьянела. Прямо с утра просыпалась и пила в течение дня, — призналась в своих проблемах певица.

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