На «Суперстаре» рассказали о проблемах Шуры с алкоголем

Музыкант и победитель «Суперстар! Возвращение» Шура «находился в коме» на протяжении всего проекта, рассказали за кулисами шоу. Там предположили, что артист «чем-то накачивался и полировал алкоголем», пишет Sobesednik.ru.

Шура весь проект находился «в коме». Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем... В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то, — рассказали присутствовавшие на съёмках люди.

По имеющимся данным, редакторы программы боялись, что Шура сорвёт съёмки, поэтому к нему приставили врача, который «пичкал» чем-то артиста. После этого музыкант трезвел и выходил на сцену.

Редакторы каждый раз боялись, что он сорвёт съёмки. Поэтому к нему даже приставили врача. Он его пичкал чем-то, Шура на какое-то время трезвел и шёл на сцену. А на следующий съёмочный день всё повторялось заново, — рассказали за кулисами «Суперстара»

Ранее певец и финалист шоу «Суперстар! Возвращение» Авраам Руссо заявил, что получает более высокие гонорары, чем «засудившие» его члены жюри проекта. Он отметил, что не обижен на участников шоу. Он также выразил недовольство претензией Леры Кудрявцевой, которая призналась на шоу, что «ненавидит» песню Aicha, которую Руссо исполнял в финале. По мнению певца, он и его номер не имеют никакого отношения к личной неприязни Кудрявцевой к это песне.