Музкритик назвал главную странность в карьере Костюшкина и Клявера Музкритик Бабичев назвал странным то, что «Чай вдвоем» собрались не ради денег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Костюшкин и Денис Клявер

Главной странностью участников дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина и Дениса Клявера, воссоединившихся после распада, является тот факт, что они не собрались для концертов или корпоративов, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, артисты только записали один трек. При этом песня сразу попала в ротацию «Русского радио».

Они на какое-то время распались, более десяти лет не выступали вместе, недавно они воссоединились, записали трек, он сразу попал в ротацию «Русского радио», все поддерживали этот камбек. Но главное — они не собрались для концертов, для корпоративов. Это очень странно, — считает Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, что когда-то «Чай вдвоем» был крепкой радийной единицей. По словам Бабичева, дуэт записал песни практически на каждый праздник. Он уверен, что музыканты могли бы сделать «камбэк-камбэчище» с точки зрения заработка, поскольку «все по ним соскучились».

Они могли бы стать одними из самых востребованных, так как и Клявер, и Костюшкин по одиночке очень популярны. Не вижу причин, почему бы они не были бы востребованы на старом материале, — заключил Бабичев.

Ранее Денис Клявер за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон» рассказал, в чем заключается суть их дуэта со Стасом Костюшкиным. По словам музыканта, изначально у него был только первый куплет новой песни «Нежная» и не было припева. Однако когда он позвонил Костюшкину, тот за пять минут дописал слова композиции, ставшей шлягером.