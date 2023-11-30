Денис Клявер и Стас Костюшкин рассказали, в чем суть дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер: «Чай вдвоем» создали песню вместе и получили «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Клявер и Стас Костюшкин

Участник российского дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» рассказал, что песню «Нежная», за которую они со Стасом Костюшкиным получили уже седьмой приз «Русского радио», участники дуэта создали вместе, в чем и есть суть их коллектива. Клявер отметил, что у него был только первый куплет и не было припева, когда он позвонил коллеге, а тот быстро прислал ему слова к композиции, ставшей шлягером, передает корреспондент NEWS.ru.

Клявер отметил, что после года сольных выступлений они решили вернуться на сцену дуэтом, поэтому нужна была новая песня. Именно ею и стала «Нежная».

Понятно, что старые песни все ждут, но мы хотели начинать с новой песней. Я ему прислал песню. Куплет первый, два слова и все. И трудности были такие, что не было припева. Я ломал голову. Позвонил Стасу, говорю «Послушай». Он через пять минут присылает текст. Текст уже все знают, мы за него получили «Золотой граммофон». В этом и заключается, наверное, суть дуэта, — подчеркнул Клявер.

Ранее Стас Костюшкин в шутку заявил, что звездная болезнь до сих лор с ним. Так певец отреагировал на просьбу журналиста рассказать, когда «Чай вдвоем» ею заболел. Костюшкин и Клявер вспомнили два эпизода, которые смогли связать со звездной болезнью. Первый из них произошел в Москве, когда мимо них проехали на машине девчонки, кричавшие, что они их любят, рассказал Костюшкин.