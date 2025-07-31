«Вы никто!»: внучка экс-президента Узбекистана унизила соперников на шоу

Певица Марго Овсянникова, которую продюсирует народный артист Филипп Киркоров, рассказала, что внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева вела себя высокомерно в реалити-шоу «Мастер игры». В интервью журналистке Алене Жигаловой на «VK Видео» она отметила, что наследница известной фамилии назвала других участников никем, а себя причислила к другой касте.

Люди меня редко удивляют, но она меня удивила: «Да я вообще не понимаю, что я тут с вами вообще делаю. Да я вообще в другой касте. Вы тут вообще никто, а я должна была работать в ООН!» — отметила Овсянникова.

По словам артистки, Тилляева в одном из эпизодов заявила, что ее никто не знает, несмотря на работу с Киркоровым. Овсянникова в свою очередь подчеркнула, что не скрывает своего пути: она — обычный человек из Макеевки, пробивавшийся в шоу-бизнес, тогда как у Марьям «с рождения были все возможности».

А ты, дорогая моя, родилась с золотой ложкой во рту. У тебя есть все, чтобы выйти и сказать: «Я Марьям Тилляева, любите меня, цените, уважайте». Ей не надо было ни с кем знакомиться, — сказала Овсянникова.

Ранее Тилляева рассказала, что встречается с женихом всего полгода, поэтому предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью. Известно, что парня зовут Арно. Ему 23 года, он сын ростовских бизнесменов. По словам девушки, избранник более ответственный человек, чем она.