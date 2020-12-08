Муцениеце заинтриговала поклонников инициалами на браслете

https://static.news.ru/photo/b3f2ccda-39c2-11eb-8ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце подогрела интерес публики к своей личной жизни, продемонстрировав браслет с сердечком и буквами А и П.

Поклонники отметили, что украшение попало в кадр явно неслучайно, так как находится на переднем плане. Некоторые предположили, что инициалы на браслете означают «Агата Прилучная» или «Агата и Павел». Однако сама актриса намекнула на новые отношения после развода, когда одна из поклонниц выразила мнение, что у звезды мог появиться бойфренд, чьё имя тоже начинается с буквы П.

Вот-вот, — написала Муцениеце.

Сейчас актриса отдыхает на Мальдивах с двумя своими детьми, рождёнными в браке с актёром Павлом Прилучным, — Тимофеем и Мией. После развода они остались жить с матерью.

Семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. По слухам, причиной разлада в семье стал роман актёра со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Как писал NEWS.ru, Павел Прилучный появился на публике после выписки из больницы, где лечил серьёзные травмы. Ушибы и переломы лица актёр заработал в ночном клубе в Калининграде, где снимался в сериале «В клетке».