Прилучный появился на публике после серьёзных травм на лице

https://static.news.ru/photo/d0c69346-35df-11eb-a577-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный появился на публике после выписки из больницы, где лечил серьёзные травмы. Ушибы и переломы лица актёр заработал в ночном клубе в Калининграде, где снимался в сериале «В клетке».

Прилучный побывал на премьере новогодней комедии «Комета Галлея», в которой сам же и снялся с Анной Чиповской. Он снялся на фоне собственной афиши, снабдив фото забавной подписью:

Вашего папу и тут, и там показывают.

Instagram @bugevuge

Лицо Прилучного почти полностью закрыто чёрной маской. На глазах — тёмные очки. но даже они не могут скрыть похожие на синяки тени.

Павел Прилучный проходил лечение в Московской городской больнице № 1. Ему была сделана операция на лице. Актёр лежал в отдельной палате за 15 тыс. руб. в сутки. Ухаживала за звездой «Мажора» «папина дочка» Мирослава Карпович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Агата Муцениеце улетела вместе с детьми на Мальдивы, пока её бывший муж Павел Прилучный залечивает тяжёлую травму. Фото с дочерью и сыном в салоне самолёта актриса опубликовала в Instagram.