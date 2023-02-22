Муцениеце потребовала ограничить Прилучного в правах на квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обратилась в Головинский суд с требованием ограничить экс-супруга в правах на купленную до развода квартиру, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Заседание по иску должно пройти 6 марта.

Подтверждаем исковое заявление. Истец просит признать Прилучного П. В. утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета в квартире, — заявили в пресс-службе.

Ранее Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян устроили роскошный банкет в Подмосковье, хотя расписались еще в мае прошлого года. Только один банкет обошелся жениху в 5 млн рублей. Свадебное платье невесты весило около 20 кг. В течение вечера Зепюр три раза меняла сшитые на заказ вручную наряды.

Впоследствии актер рассказал, что ему хватило трех дней, чтобы сделать предложение Брутян. По его словам, они случайно встретились в торговом центре, вместе поужинали, «что-то зацепилось глазами», а через три дня он уже сделал коллеге предложение. С Зепюр Прилучный познакомился еще в браке с Муцениеце, но на тот момент отношения носили чисто дружеский характер. Прилучный подчеркнул, что Брутян «никогда не даст к себе подойти» и сделать что-то по-хамски, и именно это привлекло его в ней больше всего.