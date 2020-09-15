Муцениеце назвала новую девушку Прилучного «особью женского пола»

Актриса Агата Муцениеце не может спокойно говорить о новой девушке Павла Прилучного. Она назвала соперницу «особью женского пола».
При этом артистка утверждает, что ей удалось сохранить тёплые отношения с бывшим супругом.
Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: «Папа хороший, я хорошая, мы просто живём раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили», — поделилась звезда в эфире своей программы «Честный развод».
В ответ на это актриса Раиса Рязанова, которая стала гостем нового выпуска, заявила, что дальнейшее общение с детьми будет зависеть от новой, «вновь приобретённой». В этот момент Муцениеце перебила свою коллегу, назвав новую спутницу своего бывшего мужа «особью женского пола».
Прилучный с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.
Как писал NEWS.ru, роман Прилучного и Мирославы Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.
Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.
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