Муцениеце назвала новую девушку Прилучного «особью женского пола»

https://static.news.ru/photo/b379837e-f75b-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце не может спокойно говорить о новой девушке Павла Прилучного. Она назвала соперницу «особью женского пола».

При этом артистка утверждает, что ей удалось сохранить тёплые отношения с бывшим супругом.

Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: «Папа хороший, я хорошая, мы просто живём раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили», — поделилась звезда в эфире своей программы «Честный развод».

В ответ на это актриса Раиса Рязанова, которая стала гостем нового выпуска, заявила, что дальнейшее общение с детьми будет зависеть от новой, «вновь приобретённой». В этот момент Муцениеце перебила свою коллегу, назвав новую спутницу своего бывшего мужа «особью женского пола».

Прилучный с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.

Как писал NEWS.ru, роман Прилучного и Мирославы Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.