https://static.news.ru/photo/695a6a82-c454-11e9-bfcb-fa163e074e61_660.jpg Монеточка Фото: www.instagram.com/monetochkaliska

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, презентовала клип на песню о лесных пожарах в Сибири, премьера которой состоялась в начале августа.

Видеоролик опубликован в YouTube. На кадрах Монеточка неподвижно сидит на стуле в центре комнаты, а вокруг полыхает пожар.

Гори, гори, моя страна / Не туши, ой, не туши, не туши, — поёт она, намекая на пожары в Сибири.

Кроме того, в композиции присутствуют следующие строки: «В стране есенинских стихов закончилось искусство» и «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство».

По словам Гырдымовой, необходимо круглый год бороться за российские леса, которые никто не тушит в период пожаров. Она призвала рассказывать о пожарах россиянам, а также тушить очаги на ранних стадиях горения.

Ранее News.ru писал, что популярная среди молодёжи певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, выпустила клип на песню «Нимфоманка», в котором она предстала в образах высиживающего потомство динозавра, диктатора, танцовщицы, актрисы, модели и учёного.