«Моложе, чем кое-кто»: Митя Фомин ответил на критику своей внешности Фомин: я выгляжу лучше, чем кое-кто на 20 лет моложе

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Митя Фомин

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин заявил, что выглядит прекрасно, даже лучше тех, кто моложе его на 20 лет. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на «Празднике для всех влюбленных Муз-ТВ» в Кремле, артист заявил, что, как правило, люди критикуют чью-то внешность за спиной и боятся сказать это в лицо.

Я хорошо выгляжу, я прекрасно выгляжу, я выгляжу лучше, чем кое-кто на 20 лет моложе. Редкий человек апелляционно может что-то критиковать резонно. Как правило, это безнаказанный хейт онлайн за твоей спиной. Люди не могут тебе это сказать в лицо, — высказался Фомин.

Певец подчеркнул, что принимает конструктивную критику, которую ему могут обосновать. По его словам, он редко читает комментарии под своими публикациями. Как отметил Фомин, если артист верен себе и поет во имя правды, любви и высоких ценностей, то никто и никогда к нему «не подкопается».

Ранее Фомин признался, что после участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ ему пришлось «обновлять свои рефлексы». Артист заявил, что в условиях передачи также обновил некоторые социальные навыки. Однако, по словам Фомина, в следующий раз он «100 раз подумает», прежде чем принять приглашение на подобный квест.