Моисеев рассказал о желании уехать в Латвию к Пугачевой Директор Моисеева Горох рассказал, что певец хочет уехать в Латвию к Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал изданию Teleprogramma.pro о планах артиста уехать в конце июля в Юрмалу. Он отмечает, что Борис длительное время не мог туда попасть из-за пандемии коронавируса. По его словам, первое, что он должен сделать — навестить свою близкую подругу, певицу Аллу Пугачеву.

В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале. Конечно же, первое, что Боря планирует сделать в Юрмале — это встретиться с Аллой Борисовной. Они уже давно не виделись, с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году, — уточняет представитель артиста.

Горох подчеркивает, что Пугачева была единственным человеком, который все эти годы поддерживала Моисеева. Тот очень признателен ей за внимание, заботу и доброжелательность, и пытается всеми силами отплатить ей тем же.

Говоря о состоянии здоровья артиста, Горох отмечает, что у него нет никаких проблем — он принимает все необходимые препараты, а раз в два месяца его посещает лечащий врач.

Ранее вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон поделилась информацией о самочувствии артиста Бориса Моисеева, который ранее перенес несколько инсультов. По ее словам, исполнитель не нуждается в дополнительной помощи, поскольку за ним есть кому ухаживать.

Несмотря на это, в передаче отмечается, что после двух перенесенных инсультов артист не может вернуться к привычной жизни, а обычная прогулка во дворе является для него серьезным испытанием.