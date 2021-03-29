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«Могу себе позволить»: Максим Галкин объяснил публичное молчание

13:20, 30 марта 2021
Максим Галкин Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский пародист и телеведущий Максим Галкин объяснил NEWS.ru, почему он отказывается от комментариев для СМИ.

Как заявил Галкин, в его позиции ничего не изменилось и он это делает просто потому, что не хочет общаться — ни на какие уговоры он не поддаётся. 

Ничего не изменилось. Не хочу. Я ничего не комментирую, потому что мне это не нужно. Могу себе это позволить, — заявил Галкин.

Недавно пародист устроил ревизию на кухне собственного замка, о чём он сообщил в Instagram. При этом телеведущий отметил, что на столе у него присутствует «вкуснота на вкусноте», а его подписчики в свою очередь поделились, что готовят много «на каждый день», а не только в праздники.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что запредельная моложавость Аллы Пугачёвой в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале вызвала шок у фанатов. Публика заподозрила, что работники канала по настоянию мужа Примадонны наложили на его супругу омолаживающий фильтр.

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