«Могу себе позволить»: Максим Галкин объяснил публичное молчание

Российский пародист и телеведущий Максим Галкин объяснил NEWS.ru, почему он отказывается от комментариев для СМИ.
Как заявил Галкин, в его позиции ничего не изменилось и он это делает просто потому, что не хочет общаться — ни на какие уговоры он не поддаётся.
Ничего не изменилось. Не хочу. Я ничего не комментирую, потому что мне это не нужно. Могу себе это позволить, — заявил Галкин.
Недавно пародист устроил ревизию на кухне собственного замка, о чём он сообщил в Instagram. При этом телеведущий отметил, что на столе у него присутствует «вкуснота на вкусноте», а его подписчики в свою очередь поделились, что готовят много «на каждый день», а не только в праздники.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что запредельная моложавость Аллы Пугачёвой в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале вызвала шок у фанатов. Публика заподозрила, что работники канала по настоянию мужа Примадонны наложили на его супругу омолаживающий фильтр.