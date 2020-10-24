Младшему сыну Плющенко и Рудковской исполнился месяц

https://static.news.ru/photo/404450ae-16c9-11eb-ba51-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Младшему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсению 25 октября исполнился месяц. Свой выходной день звёздная мама решила посвятить малышу и выложила в своём Instagram фото с прогулки.

Малышу Арсению сегодня один месяц, — написала Рудковская в социальной сети.

Примечательно, что на прогулку продюсер вышла в своём любимом наряде от бренда Dior. В частности, Рудковская позировала в куртке, белоснежных джинсах и грубых ботинках.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская устроила целый модный показ на шоу «Миллион на мечту», где она является соведущей. Светская львица один за другим сменила несколько дорогих модных нарядов, чем заставила больше говорить о себе, а не об очередном выпуске шоу.