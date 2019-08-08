Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Скандальный блогер Лена Миро заявила о беременности телеведущей Ксении Собчак, увидев её на премьерном показе фильма Квентина Тарантино.

Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот, — написала Лена Миро в своём «Живом журнале»

По её мнению, Собчак находится на третьем-четвёртом месяце беременности. Лена Миро опубликовала в подтверждение своих слов видео, где действительно видно, как Собчак немного прикрывает живот. Но в одной руке у телеведущей клатч, а в другой какой-то буклет. Это может говорить о невозможности другого положения рук.

Ранее режиссёр Константин Богомолов впервые открыто заявил о своих чувствах к Собчак. Трогательное признание в любви он опубликовал в своём Instagram. Свой пост он сопроводил романтичным видеороликом. На кадрах счастливая Собчак кружится в бело-розовом платье в пол. О романе стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом, писал News.ru.

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