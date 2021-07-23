Михаил Шац «похоронил» популярное YouTube-шоу

56-летний юморист Михаил Шац высказал своё мнение о популярном YouTube-шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Телеведущий заявил, что не видит у проекта будущего, несмотря на то что сам принимал в нём участие. Программа будет «похоронена» через какое-то время. Об этом он рассказал в своём интервью для YouTube-канала «Петя любит выпить».

ЧБД в последнее время, мне кажется, исчерпал себя. Я просто привык. Вначале это было для меня прямо «вау!», потому что мне было интересно. <...> Ну вот сейчас они будут ротировать состав, а смысл? От перестановки мест уже мало что меняется, — посетовал Шац.

С недавних пор телеведущий стал увлекаться стендапом. По словам Михаила, новое увлечение подарило ему вторую молодость. Шац — один из частых гостей на многих популярных YouTube-шоу: помимо ЧБД, он принимал участие в таких проектах, как «Лига плохих шуток», «Бар в большом городе» и «Блиц-крик».

Ранее Шац уже высказывался о другой юмористической передаче — КВН. Артист поддержал своего коллегу Александра Гудкова и признался, что, по его мнению, время «Клуба весёлых и находчивых» уже прошло.