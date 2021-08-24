Мария Погребняк похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

Жена нападающего футбольного клуба «Урал» Мария Погребняк похвалилась кольцом за 110 млн рублей. Оно украшено бриллиантом в 14 карат, о чём жена футболиста рассказала в эфире YouTube-шоу «Сколько стоит шмот».

Также Мария Погребняк показала жемчужные бусы от Chanel за 180 тысяч рублей и белую сумку от Louis Vuitton за 300 тысяч рублей.

YouTube @ Дымоход

Мне муж подарил. Говорю же, с фамилией повезло, — заявила блогер.

Полный образ Марии ведущие шоу оценили в 114 млн рублей. При этом жена спортсмена отметила, что не боится во всём параде спускаться в метро. Во-первых, у неё есть два охранника, а во-вторых вряд ли кто-то поверит, что бриллиант в её кольце настоящий.

Павел и Мария Погребняк женаты с 2006 года. Они познакомились ещё в школе. Пара воспитывает трёх сыновей: Артёма, Павла и Алексея.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Павла Погребняка блогер и дизайнер Мария Шаталова, ставшая широко известной под фамилией мужа, может оказаться перед судом за украденное фото. Хозяин изображения подал на женщину в суд.