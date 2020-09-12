Мария Арбатова рассказала, за что невзлюбила Ларису Долину

https://static.news.ru/photo/c7ac92c0-f646-11ea-9885-fa163e074e61_660.jpg Мария Арбатова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Арбатова призналась, что не любит Ларису Долину за то, что певица в своё время пошла на коррупционную составляющую. Певица когда-то похвасталась, что её автомобиль стоит у гаишников в списке «неприкасаемых».

Долина хвалилась тем, что ей можно нарушать правила дорожного движения, рассказала писательница в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Причём сказано певицей это было при детях, добавила Арбатова, что «вдвойне позорно».

Певица решила, что такое право ей даёт статус звезды. А тот факт, что Долина входила в состав Совета по культуре, придаёт и вовсе чудовищный смысл её заявлениям.

Она не может идти на коррупционную составляющую и быть в секте неприкасаемых в смысле правил дорожного движения, — заявила Мария Арбатова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 сентября джазовая и эстрадная певица Лариса Долина отметила своё 65-летие в кругу друзей и родных в одном из ресторанов Москвы. Ведущим мероприятия был Гарик Мартиросян.