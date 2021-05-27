Марина Федункив рассказала, почему ей иногда «хочется реветь»

https://static.news.ru/photo/bb027e28-bef4-11eb-b916-96000091f725_660.jpg Марина Федункив Фото: marina_phedunkiv/instagram.com

Актриса Марина Федункив в разговоре с «Собеседником» рассказала о своей личной жизни. Она много раз говорила, что мечтает о детях, но сначала нужно встретить достойного избранника. А все, кто попадался ей на жизненном пути, оказывались или жуликами, или не были достойны её любви. Звезда призналась, что иногда ей «так тяжело, что хочется реветь».

Артистке сейчас 49 лет, и она свободна. Завести отношения или создать семью не позволяет напряжённый гастрольный график. Женщина уже дважды была замужем. Первый гражданский супруг был её студенческой любовью. Через некоторое время Федункив стала много работать и часто выступать, чем и воспользовался кавалер, приводя в дом других женщин. Реакция знаменитости была жёсткой — после 12 лет брака ушла от неверного.

Второй брак длился 13 лет. Федункив призналась, что эти годы были потрачены впустую: мужчина всё время принимал запрещённые препараты, злоупотреблял алкогольными напитками и поднимал на артистку руку, а она надеялась, что всё наладится. Когда звезда решилась с ним расстаться, то оставила всё в прошлом и даже уничтожила снимки со вторым мужем. По её словам, кадры якобы супругов, встречающиеся в Интернете, являются фейком.

Ранее сообщалось, что Федункив, известная многим зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказала, что её часто узнают на улице, однако она пресекает любую фамильярность. По словам актрисы, поклонники часто хотят сфотографироваться с ней, говорят много приятных слов. Федункив стала сниматься в 40 лет, а два года назад начала пробоваться в качестве певицы. Она считает, что возраст — не преграда для творческой самореализации.