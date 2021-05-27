Марина Федункив рассказала, почему ей иногда «хочется реветь»

Актриса Марина Федункив в разговоре с «Собеседником» рассказала о своей личной жизни. Она много раз говорила, что мечтает о детях, но сначала нужно встретить достойного избранника. А все, кто попадался ей на жизненном пути, оказывались или жуликами, или не были достойны её любви. Звезда призналась, что иногда ей «так тяжело, что хочется реветь».
Артистке сейчас 49 лет, и она свободна. Завести отношения или создать семью
Второй брак длился 13 лет. Федункив призналась, что эти годы были потрачены впустую: мужчина всё время принимал запрещённые препараты, злоупотреблял алкогольными напитками и поднимал на артистку руку, а она надеялась, что всё наладится. Когда звезда решилась с ним расстаться, то оставила всё в прошлом и даже уничтожила снимки со вторым мужем. По её словам, кадры якобы супругов, встречающиеся в Интернете, являются фейком.
Ранее сообщалось, что Федункив, известная многим зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказала, что её часто узнают на улице, однако она пресекает любую фамильярность. По словам актрисы, поклонники часто хотят сфотографироваться с ней, говорят много приятных слов. Федункив стала сниматься в 40 лет, а два года назад начала пробоваться в качестве певицы. Она считает, что возраст — не преграда для творческой самореализации.