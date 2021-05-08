Манижа объяснила выбор наряда для выступления на Евровидении

https://static.news.ru/photo/59fe4d7e-aff8-11eb-8af2-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: manizha/instagram.com

Певица Манижа Сангин, выступающая под сценическим псевдонимом Manizha, объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене во время исполнения номера для международного конкурса песни «Евровидение». Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса, передаёт РИА Новости.

Первый наряд, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжает шоу в ярко-красном комбинезоне.

Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными, — рассказала Манижа.

На Евровидении участница конкурса выступит с песней «Русская женщина» (Russian Woman). Она стала победителем национального отборочного тура 8 марта.

Конкурс песни «Евровидение» пройдёт в этом году с 18 по 22 мая на сцене комплекса Ahoy в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что слова трека «Русская женщина» номинированы на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу.

При этом в России песня подверглась массовой критике со стороны общественников и политиков, в результате чего композицию даже решили проверить на наличие признаков экстремизма.