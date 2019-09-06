https://static.news.ru/photo/29c49e76-d17c-11e9-8518-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева раскрыла проблему невротических отношений на примере солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова.

По её словам, девушки в начале 2000 годов не могли устоять перед певцом. Происходящее можно было сравнить только с корью.

У девушек было невротическое пристрастие к Андрюше. Они были просто не властны над собой, — отметила заслуженный врач РФ в студии программы «Всё к лучшему» на «Русском радио».

Малышева подчеркнула, что родители обязаны рассказывать своим детям о любви и нездоровой привязанности. Только таким способом можно решить проблемы, с которыми сталкиваются подростки в период полового созревания.

Ранее Малышева обсудила в своей передаче «Жить здорово!» тему интернет-рекомендаций по лечению заболеваний. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени, писал News.ru.