Максим Галкин: последние новости 10 июля, заказ против РФ, отъезд в Латвию

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) призвали привлечь к ответственности за посты в социальных сетях, а латыши поставили его семье условие для жизни в Юрмале. Какие еще последние новости о комике известны сегодня?

Могут ли Галкина привлечь к ответственности

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после публикации Максимом Галкиным и его супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачевой постов об Украине заявил о необходимости привлечь их к ответственности.

Бородин удивился, почему в отношении звездной пары до сих пор не было предпринято никаких санкций.

«Но почему-то санкции в их отношении не применяются. Сегодня надо в Госдуме поднимать этот вопрос, почему таких, как Пугачева и Галкин, мы не можем привлекать к ответственности, а других можем. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех», — заявил он.

О том, что Галкин вместе с супругой должны ответить перед правосудием, также заявил в беседе с NEWS.ru и лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его мнению, комик вместе с Примадонной «отрабатывают чей-то заказ».

«Они с мужем иноагентом Максимом Галкиным два сапога пара и должны ответить перед российским правосудием. Вместо поддержки российских солдат эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России», — считает Резяпов.

В качестве наказания он предложил передать имущество артистов на нужды СВО.

Кто обвинил Галкина в лицемерии

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев обвинил в лицемерии Максима Галкина и Аллу Пугачеву после того, как они опубликовали посты об ударах по Киеву.

Лебедев напомнил, что семья жила в Израиле примерно в сотне километров от сектора Газа, где конфликт унес жизни тысяч женщин и детей. Однако, как указал блогер, ни певица, ни юморист публично не высказывались на эту тему.

«Короче, Бог действительно терпелив и действительно всему есть предел, но нет предела лицемерию Пугачевой и Галкина», — заключил Лебедев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артемий Лебедев

Как в Латвии отреагировали на переезд Галкина и Пугачевой

Максим Галкин до второй декады августа пробудет в Латвии, где у него запланированы концерты. В Юрмалу также переедет Алла Пугачева вместе с детьми — Лизой и Гарри, однако их переезд произойдет раньше.

Примадонна вместе с наследниками первая покинет Кипр. Галкин присоединится к семье в период своего гастрольного тура по Латвии.

Как сообщает издание nra.lv, местные жители готовы принять семью российских знаменитостей, если они будут разговаривать на латышском языке.

«Если они не будут строить из себя звезд, если их дети заговорят с нами по-латышски, то почему бы и нет»;

«Не то чтобы эта семья очень нужна, но она, в частности, меня не беспокоит. Не знаю, как Алла, но Галкин уже неплохо говорит и даже поет по-латышски», — отметили местные жители.

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