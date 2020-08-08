Макгрегор позвал замуж мать двух своих детей

https://static.news.ru/photo/7476e5c0-d98f-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил о помолвке с Ди Девлин. Они встречаются с 2008 года.

Спортсмен подарил своей возлюленной кольцо в канун её дня рождения. 9 августа Девлин исполнится 33 года.

У пары двое детей: сын Конор-младший и дочка Крою.

32-летний ирландец является бывшим чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 он потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. По состоянию на апрель 2020 года Макгрегор занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее NEWS.ru писал о кретике, с которой на Макгрегора обрушилась телеведущая Тина Канделаки.