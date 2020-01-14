https://static.news.ru/photo/8f277b48-36cc-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич назвал критикующих в Сети Михаила Горбачёва мразями. По его мнению, они недооценивают работу первого президента СССР.

Как считает лидер «Машины времени», благодаря Горбачёву они получили свободу заниматься тем, чем они занимаются.

Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило, — написал Макаревич на своей странице в Facebook.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию его подписчиков. Многие согласились с мнением музыканта. Другие считают, что он лезет со своим мнением не в своё дело, отмечая, что музыканты, как и актёры, не самые умные в плане трактовки политики.

Как писал NEWS.ru, ранее Макаревич, известный своими антироссийскими заявлениями, попытался оправдаться за то, что назвал русских людей кочевниками, привыкшими «гадить, потому что они не сидят на местах». Певец объяснил, что скандальное высказывание было воспринято СМИ неправильно.