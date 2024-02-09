Мадонна опубликовала фото в кружевном белье перед концертом в США Мадонна пригласила зрителей на концерт в Кливленде публикацией фото в белье

Фото: OrganizaciaN/Keystone Press Agency

Мадонна (справа)

65-летняя американская певица Мадонна в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала свое фото в красно-черном кружевном белье перед концертом в Кливленде в рамках мирового турне Celebration, пишет Daily Express. Пикантный пост исполнительница снабдила вопросом «Как дела в Кливленде?», намекая на скорый концерт в этом городе. По данным издания, откровенный снимок был сделан на полу в гримерке артистки.

Мадонна подразнила своих поклонников, опубликовав в социальных сетях вызывающую позу за несколько мгновений до выхода на сцену в Кливленде. На одном снимке «королева поп-музыки» лежит на ковре, одетая в красно-черную кружевную комбинацию с колготками в сеточку. На другом — стоит на коленях задом к камере, — отмечает издание.

Ранее Мадонна подшутила над папой римским во время концерта в Милане. Исполнительница появилась на публике в толстовке с капюшоном, на груди которой виднелась вышивка с портретом католического священника с горящими крыльями и надписью Madonna поперек. Мадонну сфотографировали в «скандальном образе», когда она выходила из отеля после выступления на Mediolanum Forum. Ранее певица заявила, что хотела бы увидеть папу римского в своей футболке.

До этого российский певец Юрий Лоза заявил, что популярность Мадонны во многом связана с тем, как она подходит к своей творческой деятельности. Он отметил, что исполнительница выбирает качественный материал и хороших авторов. Композитор подчеркнул, что Мадонна «уверенно бомбит в одну точку». По его словам, большинство людей не может постоянно заниматься одним видом деятельности, например, другие артисты параллельно развивают бизнес, некоторые уходят в семью или в другую сферу, но у нее «все заточено на гастрольную деятельность».