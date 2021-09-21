Лоза объяснил отказ Дзюбы выступать за сборную «экономическими причинами»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на октябрьские матчи из-за экономических причин. Спортсмен опасается, что может получить травму, лечение которой не будет оплачено клубом. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал музыкант и певец Юрий Лоза.

Он напомнил, что в сентябре завершил карьеру за национальную команду Марио Фернандес, а ещё раньше сосредоточиться на клубной карьере решил вратарь Игорь Акинфеев. Музыкант объяснил, что все эти решения связаны с финансовой стороной.

У федерации нет денег, все они распилены, распределены, и каждый футболист думает, что любая травма, которая получена за сборную, не будет оплачиваться, — отметил Лоза.

В качестве примера он привёл Марио Фернандеса, который получил травму в матче с «Ростовом». Теперь футболист лечится, а клуб платит ему деньги, причём и за пропущенные игры тоже. Музыкант подчеркнул, что если нападающий выйдет выступать за сборную и травмируется, то ему никто не заплатит.

Миром правит экономика, здесь тоже экономические причины. Если Дзюба чувствует, что может получить травму, то ему никто из федерации эту травму не оплатит, а клуб тоже не будет ему платить, потому что травма получена в матче за сборную, — считает музыкант.

Ранее Дзюба заявил, что не примет участие в подготовке команды к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022, поскольку находится в плохой форме. Он добавил, что обсудил этот момент с главным тренером сборной Валерием Карпиным. Нападающий «Зенита» пожелал удачи всем футболистам в предстоящих матчах и выразил надежду отобраться на игры сборной в ноябре.