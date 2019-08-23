https://static.news.ru/photo/0cd763bc-692f-11e9-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная российская певица Лолита Милявская резко ответила поклоннице, раскритиковавшей праздную жизнь деятелей шоу-бизнеса.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеозапись, в которой поблагодарила слушателей за премию Nur-Sultan Music Awards.

При этом в комментариях к видеоролику одна из подписчиц поздравила Лолиту с присуждением награды, но выразила крайнее недовольство тем, что «бомонд живёт хорошо и премии друг другу даёт, а на трудовой народ ему наплевать».

Народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, куда же смотрит Бог? Хоть он бы бедному помог, — рассуждает автор комментария.

В ответ Лолита посоветовала женщине работать, чтобы хорошо жить.

Хоть петь, хоть танцевать? Может, попробуете? — написала в ответ Милявская.

Поклонники Лолиты решили встать на защиту артистки и призвали женщину не завидовать, так как певица является настоящей труженицей и честно зарабатывает свои награды и деньги.

Автор критического комментария решила не продолжать дискуссию и лишь пояснила, что она работает и живёт нормально, но сожалеет, что профессионалов с «экранов телевизоров» чествуют крайне редко.

Ранее News.ru писал о том, что адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в размере 609 тысяч рублей. Исполнительница заявила, что не будет платить за услуги, которыми она не пользуется. Например, в лифте установили музыкальный центр за 300 тысяч рублей. По словам Милявской, она не хочет отдавать деньги за это оборудование, так как за эти средства сама готова выступать в лифте.