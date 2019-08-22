https://static.news.ru/photo/1b58e0d4-c4d1-11e9-bd26-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей.

В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской, — сообщили представители органа.

Ранее исполнительница заявила, что не будет платить за услуги в доме, которыми она не пользуется. Например, в лифте установили музыкальный центр за 300 тысяч рублей. По словам Милявской, она не хочет отдавать свою часть за это оборудование, так как за эти средства сама готова выступать в лифте, передаёт « Starhit ».

Как писал News.ru, Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.