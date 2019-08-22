Адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей.
В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской, — сообщили представители органа.
Ранее исполнительница заявила, что не будет платить за услуги в доме, которыми она не пользуется. Например, в лифте установили музыкальный центр за 300 тысяч рублей. По словам Милявской, она не хочет отдавать свою часть за это оборудование, так как за эти средства сама готова выступать в лифте, передаёт «
Как писал News.ru, Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.