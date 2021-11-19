Актёр Логинов признался, что продал свой дом из-за безденежья

Актёр Виктор Логинов признался, что в пандемию коронавируса был вынужден продать свой дом в Тульской области и парковочное место из-за безденежья. Звезда «Счастливы вместе» в беседе с KP.RU добавил, что за время своей работы актёром больше всего ему платили на съёмках известного ситкома. Несмотря на тяжёлые времена, артист заявил, что скорее станет дворником, чем будет заниматься «инфоцыганством».

В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублвке — в Тульской области был. Мне пришлось его продать. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили, — порадовался Логинов.

Он добавил, что сейчас его по-прежнему часто зовут на групповые кастинги. Шоураннеры уверяют, что им нужен именно он, а потом пропадают, пожаловался Логинов. Тем не менее, подчеркнул артист, даже в период полного безденежья лучше «подметать дворы», чем заниматься «инфоцыганством» и устраивать «марафоны желаний». Актёр также признался, что больше всего ему платили именно на съёмках «Счастливы вместе».

Самые жирные времена — это период съёмок сериала «Счастливы вместе». Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в «Счастливы вместе» составлял $6000 в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила ещё куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась. Потом суммы увеличились, конечно, — вспомнил он.

Ранее Логинов рассказал о детстве в Кемерово. Он вспомнил, как они с братом «учиняли допросы» местным «девчонкам».