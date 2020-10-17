Little Big сняли клип на новую новогоднюю песню

Фото: instagram.com/littlebigband

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин признался подписчикам социальной сети Instagram, что скоро станет отцом. Это известие стало сюрпризом не только для поклонников Арсения, но и для отчима Иосифа Пригожина.

Сегодня время такое, что мы узнаём всё из средств массовой информации. Мы догадывались, но... Я вот узнал сегодня из его Instagram. Дело всё в том, что пандемия, после свадьбы мы...