Little Big сняли клип на новую новогоднюю песню

Российская рейв-группа Little Big записала новый новогодний трек под названием SMD2020. Фрагмент из клипа музыканты выложили в своём Instagram.
На видео к песне Антон Лиссов, Илья Прусикин и Софья Таюрская поют вместе в новогодних свитерах на фоне ёлки. По всей видимости, в Instagram опубликован фрагмент припева. Он на английском языке. Правда, некоторые поклонники услышали в нём русское слово «сапоги».
Полная версия трека скоро выйдет, обещают участники Little Big. Многие фанаты уверены, что песня станет хитом.
Ранее NEWS.ru писал, что Little Big сообщила, что записала песню для новой части комедийного фильма «Борат». Премьера картины намечена на 23 октября.