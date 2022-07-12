Лепс заявил о желании купить права на песни Шатунова

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

Григорий Лепс заявил, что хотел бы купить права для своего продюсерского центра на некоторые песни Шатунова. Сам певец не станет исполнять песни «Ласкового мая», так как петь их ему кажется странным в силу возраста, пишет ТАСС.

Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрёл эти песни для того, чтобы они были в моей копилке, — пояснил Лепс.

Музыкант добавил, что вполне может найтись какой-нибудь «молодой исполнитель», который будет трактовать эти песни по-своему и даст им новую жизнь. Какая из песен в этом случае станет хитом, угадать трудно. К примеру, если бы трек «Белые розы» появился сейчас, то певец готов был бы отдать за неё «колоссальное количество средств».

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Певец вместе с друзьями накануне находился в подмосковном Домодедово.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причине кремации певца Юрия Шатунова. Он связал её с попытками скрыть причину смерти исполнителя. Разин добавил, что в случившемся виноваты директор артиста Аркадий Кудряшов и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.